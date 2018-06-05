В Березовке «Жигули» въехали в опору электропередач: водитель потерял сознание за рулем (фото)



Cегодня в 10.30 в Березовке по ул. Дзержинского водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в металлическую опору электропередач. В салоне кроме него находилась супруга. К счастью, никто не пострадал.

Женщина пояснила, что муж во время движения на какое-то время потерял сознание и на закруглении дороги автомобиль выехал за пределы проезжей части и ударился в металлическую конструкцию.

Мужчина пришел в себя, помощь медиков ему не понадобилась.

В ГАИ редакции сообщили, что водитель, гражданин России 1956 г.р., проживающий в Лиде, был трезв.





