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В Березовке «Жигули» въехали в опору электропередач: водитель потерял сознание за рулем (фото)
06.06.2018 — Разное | Лидская газета
Женщина пояснила, что муж во время движения на какое-то время потерял сознание и на закруглении дороги автомобиль выехал за пределы проезжей части и ударился в металлическую конструкцию.
Мужчина пришел в себя, помощь медиков ему не понадобилась.
В ГАИ редакции сообщили, что водитель, гражданин России 1956 г.р., проживающий в Лиде, был трезв.
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Cегодня в 10.30 в Березовке по ул. Дзержинского водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в металлическую опору электропередач. В салоне кроме него...
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