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30-летний мужчина напал с топором на прохожих в Буда-Кошелёвском районе
2 июня в Буда-Кошелёво 30-летний мужчина с топором устроил дебош.Затем мужчина направился в соседнюю деревню, где громил постройки, разбивал стёкла в домах.
Двое сельчан попытались остановить его, но в ответ были травмированы топором. Пострадавшие доставлены в больницу. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
Причины неадекватного поведения нападавшего выясняются. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство.
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2 июня в Буда-Кошелёво 30-летний мужчина с топором устроил дебош.Затем мужчина направился в соседнюю деревню, где громил постройки, разбивал стёкла в домах.
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