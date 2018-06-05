30-летний мужчина напал с топором на прохожих в Буда-Кошелёвском районе

2 июня в Буда-Кошелёво 30-летний мужчина с топором устроил дебош.Затем мужчина направился в соседнюю деревню, где громил постройки, разбивал стёкла в домах.

Двое сельчан попытались остановить его, но в ответ были травмированы топором. Пострадавшие доставлены в больницу. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

Причины неадекватного поведения нападавшего выясняются. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство.