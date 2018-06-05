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Тренер вратарей БАТЭ, воспитавший Щербицкого, вернулся в команду
Тренером вратарей основного состава БАТЭ назначен Андрей Дрозд, сообщает
42-летний специалист уже работал с командой в сезонах-2014 и -17. Кроме того, работал в дубле «желто-синих» (2013, 2015−17) и в клубной детско-юношеской школе (2012).
А последние полгода занимал должность куратора голкиперов ФК БАТЭ.
Пресс-служба клуба отмечате, что все нынешние вратари главной команды — Денис Щербицкий, Антон Чичкан, Александр Свирский и Алексей Черных — являются воспитанниками Андрея Дрозда.
Напомним, ранее было объявлено, что предыдущий тренер вратарей
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Тренером вратарей основного состава БАТЭ назначен Андрей Дрозд.
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