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Тренер вратарей БАТЭ, воспитавший Щербицкого, вернулся в команду

06.06.2018 18:18 — Разное | Tut.by  
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Тренером вратарей основного состава БАТЭ назначен Андрей Дрозд, сообщает сайт клуба.


Фото: ФК БАТЭ

42-летний специалист уже работал с командой в сезонах-2014 и -17. Кроме того, работал в дубле «желто-синих» (2013, 2015−17) и в клубной детско-юношеской школе (2012).

А последние полгода занимал должность куратора голкиперов ФК БАТЭ.

Пресс-служба клуба отмечате, что все нынешние вратари главной команды — Денис Щербицкий, Антон Чичкан, Александр Свирский и Алексей Черных — являются воспитанниками Андрея Дрозда.

Напомним, ранее было объявлено, что предыдущий тренер вратарей Василий Хомутовский покинул ряды БАТЭ — контракт с ним прекращен по соглашению сторон. Хомутовский трудился в БАТЭ с января нынешнего года, влившись в штаб Олега Дулуба.

 
 
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Тренером вратарей основного состава БАТЭ назначен Андрей Дрозд.
 
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