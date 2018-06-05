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Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл роскошный особняк
Стало известно, какой свадебный подарок сделала Елизавета II принцу Гарри и Меган Маркл. Внук королевы и его супруга получили особняк York Cottage во владении Сандрингем. Здание было построено в XIX веке.
Напомним, молодожёны просили гостей свадьбы не дарить подарки, а перечислить деньги на благотворительность. Однако отказываться от подарка королевы супружеская чета не стала. В настоящее время пара живёт в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.
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Стало известно, какой свадебный подарок сделала Елизавета II принцу Гарри и Меган Маркл.
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