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Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл роскошный особняк

06.06.2018 18:34 — Разное | ОНТ  
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Стало известно, какой свадебный подарок сделала Елизавета II принцу Гарри и Меган Маркл. Внук королевы и его супруга получили особняк York Cottage во владении Сандрингем. Здание было построено в XIX веке.

Напомним, молодожёны просили гостей свадьбы не дарить подарки, а перечислить деньги на благотворительность. Однако отказываться от подарка королевы супружеская чета не стала. В настоящее время пара живёт в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

 
 
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Стало известно, какой свадебный подарок сделала Елизавета II принцу Гарри и Меган Маркл.
 
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