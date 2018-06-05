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10 винтов и 1 человек. Компания Ларри Пейджа показала прототип транспортного дрона (видео)

06.06.2018 18:11 — Разное | dev.by  
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Созданная сооснователем Google Ларри Пейджем компания Kitty Hawk занимается разработкой воздушного транспорта, и сегодня она представила рабочий прототип одноместного дрона Flyer, пишет Bloomberg.

Летательный аппарат Kitty Hawk Flyer летает со скоростью до 32 км/ч, а высота полёта с пассажиром достигает 3 метров. «Транспорт будущего» работает на десяти винтовых электродвигателях, которые получают энергию от литий-полимерных аккумуляторов.

Компания пока не сообщила о сроках коммерческой доступности летательного устройства. Напомним, помимо Flyer компания Ларри Пейджа разрабатывает двухместное аэротакси Cora, испытания которого начались в начале весны.

 
 
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Созданная сооснователем Google Ларри Пейджем компания Kitty Hawk занимается разработкой воздушного транспорта, и сегодня она представила рабочий прототип одноместного...
 
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