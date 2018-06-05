Диего Марадона госпитализирован в Колумбии, ему предстоит операция

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали, где ему предстоит перенести операцию на колене. Об этом сообщает британская газета The Sun .



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Оперировать 57-летнего Марадону будет хирург Герман Очоа, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца. Отмечается, что Марадона четыре месяца страдал от боли в ногах. Он проведет в больнице от шести до восьми дней. Аргентинцу предстоит работать в качестве аналитика на чемпионате мира в России, который стартует 14 июня.

В мае нынешнего года Марадона был назначен председателем правления брестского «Динамо». Контракт аргентинца с клубом рассчитан на три года. Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. К своим обязанностям он приступит после чемпионата мира в России.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской «Барселоной». За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский «Наполи», где прошли лучшие годы его карьеры (1984−1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу — в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей