Белорусские футболисты сыграют с Венгрией. Онлайн матча

Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня товарищеский матч против участника Евро-2016 — команды Венгрии.



Фото: АБФФ

В июньскую паузу белорусы проведут две игры. Сегодня в 20.00 команда Игоря Криушенко сыграет в Бресте с венграми, а в субботу будет противостоять финнам.

На сбор тренерский штаб вызвал следующих футболистов.

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба — «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Александр Карницкий («Тосно», Ленинградская область, Россия).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»), Евгений Шикавка («Слуцк»).

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