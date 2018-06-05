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Появилось первое фото китайского гиперзвукового истребителя "Темный меч"

06.06.2018 18:27 — Разное | Tut.by  
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Китайская компания Shenyang Aircraft опубликовала первое фото гиперзвукового истребителя Dark Sword («Темный меч»), сообщает портал The Drive.

Новый беспилотник отличается от других дронов тем, что сочетает высокую маневренность и сверхзвуковую скорость с низкой радарной заметностью. Издание полагает, что Dark Sword оснащен технологиями снижения заметности, способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости в бесфорсажном режиме и развивать максимальную скорость до 2 чисел Маха.

Некоторые элементы фюзеляжа дрона напоминают китайский истребитель пятого поколения J-20. В частности, беспилотник получил безотводный сверхзвуковой воздухозаборник, который уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление.
Такой беспилотник идеально подходит для нанесения молниеносных ударов. Как далеко продвинулись в работе над «Темным мечом» китайцы — неизвестно.

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Новый беспилотник сочетает высокую маневренность и сверхзвуковую скорость с низкой радарной заметностью.
 
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