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Появилось первое фото китайского гиперзвукового истребителя "Темный меч"
Китайская компания Shenyang Aircraft опубликовала первое фото гиперзвукового истребителя Dark Sword («Темный меч»),
Новый беспилотник отличается от других дронов тем, что сочетает высокую маневренность и сверхзвуковую скорость с низкой радарной заметностью. Издание полагает, что Dark Sword оснащен технологиями снижения заметности, способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости в бесфорсажном режиме и развивать максимальную скорость до 2 чисел Маха.
Некоторые элементы фюзеляжа дрона напоминают китайский истребитель пятого поколения J-20. В частности, беспилотник получил безотводный сверхзвуковой воздухозаборник, который уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление.
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Новый беспилотник сочетает высокую маневренность и сверхзвуковую скорость с низкой радарной заметностью.
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