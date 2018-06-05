Китайская компания Shenyang Aircraft опубликовала первое фото гиперзвукового истребителя Dark Sword («Темный меч»), сообщает портал The Drive.

Image of China’s stealthy 'Dark Sword' fighter-like combat drone emerges: https://t.co/xbdKLSVlQI — The War Zone (@thewarzonewire) 5 июня 2018 г.

Новый беспилотник отличается от других дронов тем, что сочетает высокую маневренность и сверхзвуковую скорость с низкой радарной заметностью. Издание полагает, что Dark Sword оснащен технологиями снижения заметности, способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости в бесфорсажном режиме и развивать максимальную скорость до 2 чисел Маха.

Некоторые элементы фюзеляжа дрона напоминают китайский истребитель пятого поколения J-20. В частности, беспилотник получил безотводный сверхзвуковой воздухозаборник, который уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление.

Такой беспилотник идеально подходит для нанесения молниеносных ударов. Как далеко продвинулись в работе над «Темным мечом» китайцы — неизвестно.