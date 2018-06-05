Сооснователь Google представил гигантcкий пассажирский дрон



Изображение: money.cnn.com

Bloomberg

CNN

Новинка называется Kitty Hawk Flyer. Аппарат вмещает одного человека и может садиться на воду. У него есть 10 винтовых электрических двигателей, которые работают от литий-полимерных аккумуляторов. Поначалу пассажирский дрон сможет лететь со скоростью не более 32 километров в час на высоте не больше 3 метров.Управлять Flyer можно при помощи джойстика. Компания уже провела около 1500 тестовых полетов со своими сотрудниками. В ближайшее время рейсы станут доступны для заинтересованных деловых партнеров. Компания пока не сообщает дату старта продаж Flyer и его цену.Еще один проект Kitty Hawk — Cora, двухместное летающее транспортное средство с 13 роторами. Сейчас разработчики тестируют его в Новой Зеландии.