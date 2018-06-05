Три кота провели 22 дня в смертельной ловушке и выжили

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Организация Edmonton Humane Society 5 июня опубликовала на своей странице в Facebook извинения за инцидент.Котов доставили в приют в Эдмонтоне 27 марта, однако во время разгрузки машины активисты не заметили три переноски с животными. Их обнаружили только 18 апреля, когда персонал погрузился в автомобиль, чтобы доставить новую партию бездомных животных. Зоозащитники отметили, что все это время коты страдали от голода и обезвоживания, также на их лапках обнаружили ожоги от мочи.— подытожили они.За это время, по словам зоозащитников, коты полностью восстановились и уже нашли себе новых хозяев.