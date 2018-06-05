|
Житель Могилева убеждает, что участковые изнасиловали его дубинкой
Иллюстративное фото
Житель Могилева Станислав обвинил двоих участковых в том, что они избивали и пытали его.
Мол, 30 декабря 2017 г. он сам зашел в «опорку», задать вопрос, а его начали избивать. Поводом будто бы стал отказ Станислава выбросить сигарету — он курил на крыльце опорного пункта милиции. Также мужчина утверждал, что в его задний проход вставляли милицейскую дубинку с надетым на нее презервативом.
Впоследствии, когда Станислав обратился к врачу, у него будто бы диагностировали «обострение геморроя», которым он никогда не болел.
Мужчина написал заявление в прокуратуру. А в отношении его самого тоже возбудили два дела за хулиганство: административное — за нецензурную брань и уголовное, поскольку мужчина сломал стол в опорном пункте, ударив по нему кулаком.
В конце мая Станислав получил ответ из прокуратуры. Ему отказали в возбуждении уголовного дела в отношении участковых. Сообщалось, что мужчина выдумал историю с дубинкой, чтобы избежать ответственности за сломанный стол. Плюс не нашли биологических следов ни на одежде Станислава, ни на дубинке. Правда, одежду взяли на экспертизу лишь спустя 2,5 месяца после происшествия. Сам мужчина утверждал, что за это время неоднократно ее стирал.
В истории много неясных моментов. Но в итоге судить будут самого Станислава — за сломанный стол.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но судить будут его, а не милиционеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)