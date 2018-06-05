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Депутаты изучают возможности введения в Беларуси бонусов для общественного самоуправления на примере Брестской области

06.06.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Депутаты изучают возможности введения в Беларуси бонусов для территориального общественного самоуправления. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Леонид Цуприк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56181.php

Депутаты изучают возможности введения в Беларуси бонусов для общественного самоуправления на примере Брестской области

Депутаты изучают в разных регионах опыт местных властей по поддержке инициативных людей.

Парламентарии успели побывать в Гомельской и Брестской областях, осенью планируется провести выездное заседание в Могилевской. "Это необходимо для того, чтобы подготовить перспективные наработки, предложения по изменению и дополнению закона о местном управлении и самоуправлении. По мере накопления опыта, вызревания потребности во внесении поправок эти материалы могут быть использованы", - пояснил Леонид Цуприк. Речь, в частности, идет о главе, посвященной территориальному общественному самоуправлению. "Мы видим, что ее, возможно, стоит дополнить некоторыми нормами стимулирующего характера, чтобы человеку было выгодно себя проявить. Мы пока думаем над этим", - сказал парламентарий.

Председатель постоянной комиссии отметил, что на местах есть немало примеров, когда власти с помощью инициативных граждан решали вопросы местного значения. Так, будучи в Ивацевичах (Брестская область) депутаты посетили частный торговый центр. В свое время местные власти предложили построить его предпринимателям, и их это предложение заинтересовало. Сегодня в центре можно приобрести все необходимое: продукты, хозтовары, канцелярские принадлежности и книги. В Стайковском сельсовете Ивацевичского района парламентарии побывали на детской площадке в деревне Стайки, которую местные жители обустроили сами. Председатель сельсовета и староста деревни дали объявление в районной газете, пригласили всех желающих принять участие в благоустройстве детской площадки, и неравнодушные люди откликнулись. Леонид Цуприк также обратил внимание, что в Брестской области стали больше работать с европейскими грантами, привлекать их на реализацию местных инициатив.

Постоянная комиссия намерена проанализировать и обобщить накопленный в регионах опыт по активизации инициативы граждан. На его основании будут выработаны рекомендации, которые парламентарии направят в областные Советы депутатов.

 
 
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Депутаты изучают возможности введения в Беларуси бонусов для территориального общественного самоуправления. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель...
 
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