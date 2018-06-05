ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Брестом хотят построить парк активного отдыха с экологическим уклоном

06.06.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Брестском районе хотят построить парк активного отдыха с экологическим уклоном, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56179.php

Под Брестом хотят построить парк активного отдыха с экологическим уклоном

фото - иллюстрация

С такой инициативой сегодня на прием к председателю облисполкома Анатолию Лису обратилась предприниматель Татьяна Машутина с супругом. В районе Красного Двора предлагается создать объект нового формата, который заявители обозначили как экотурреализм. Это сочетание максимально комфортного и безопасного отдыха посетителей, прежде всего детей, с организацией массовых спортивных мероприятий. Парк рассчитан на одновременный прием 120 посетителей. По словам заявительницы, аналогов такого объекта в Беларуси пока нет.

"Там будут домики на деревьях, большой батутный комплекс, веревочный городок, аттракционы, которые предполагают спортивную активность деток. Предусмотрены развлечения для взрослых, в том числе бабушек и дедушек, чтобы они не скучали, пока развлекаются внуки. Экоплощадка, которую мы построим, будет обеспечивать парк электроэнергией. В виде образовательного компонента можно будет организовывать экскурсии школьников: показывать работу солнечной электростанции, ветро- и велогенераторов", - рассказала Татьяна Машутина.

Разговор на приеме получился конструктивным. Идея губернатору понравилась. Анатолий Лис поручил руководству Брестского райисполкома проработать вопрос и по возможности оказать предпринимателям содействие в реализации проекта. Как сообщил председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук, на правом берегу реки Каменка под будущий парк активного отдыха планируется выделить в аренду 0,9 га неиспользуемых земель, а также участок леса площадью 1,5 га.

"Акт выбора земельного участка готов. В течение двух дней мы его завизируем и направим на утверждение в областной исполнительный комитет, - сказал Владимир Сенчук. - Идея хорошая, но требует проработки. Ее реализация зависит от того, смогут ли заявители привлечь инвестиции в этот проект. Может быть, какие-то международные гранты можно будет искать. Мы тоже готовы помочь, потому что, конечно, база должна быть такая в нашем районе".

Предварительно стоимость проекта оценивается в Br200 тыс.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестском районе хотят построить парк активного отдыха с экологическим уклоном, передает корреспондент БЕЛТА. фото - иллюстрация С такой инициативой сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети порвали. Белорусы не смогли попасть в Украину из-за склеенных скотчем паспортов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика