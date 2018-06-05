Под Брестом хотят построить парк активного отдыха с экологическим уклоном

В Брестском районе хотят построить парк активного отдыха с экологическим уклоном, передает корреспондент БЕЛТА.



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С такой инициативой сегодня на прием к председателю облисполкома Анатолию Лису обратилась предприниматель Татьяна Машутина с супругом. В районе Красного Двора предлагается создать объект нового формата, который заявители обозначили как экотурреализм. Это сочетание максимально комфортного и безопасного отдыха посетителей, прежде всего детей, с организацией массовых спортивных мероприятий. Парк рассчитан на одновременный прием 120 посетителей. По словам заявительницы, аналогов такого объекта в Беларуси пока нет.

"Там будут домики на деревьях, большой батутный комплекс, веревочный городок, аттракционы, которые предполагают спортивную активность деток. Предусмотрены развлечения для взрослых, в том числе бабушек и дедушек, чтобы они не скучали, пока развлекаются внуки. Экоплощадка, которую мы построим, будет обеспечивать парк электроэнергией. В виде образовательного компонента можно будет организовывать экскурсии школьников: показывать работу солнечной электростанции, ветро- и велогенераторов", - рассказала Татьяна Машутина.

Разговор на приеме получился конструктивным. Идея губернатору понравилась. Анатолий Лис поручил руководству Брестского райисполкома проработать вопрос и по возможности оказать предпринимателям содействие в реализации проекта. Как сообщил председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук, на правом берегу реки Каменка под будущий парк активного отдыха планируется выделить в аренду 0,9 га неиспользуемых земель, а также участок леса площадью 1,5 га.

"Акт выбора земельного участка готов. В течение двух дней мы его завизируем и направим на утверждение в областной исполнительный комитет, - сказал Владимир Сенчук. - Идея хорошая, но требует проработки. Ее реализация зависит от того, смогут ли заявители привлечь инвестиции в этот проект. Может быть, какие-то международные гранты можно будет искать. Мы тоже готовы помочь, потому что, конечно, база должна быть такая в нашем районе".

Предварительно стоимость проекта оценивается в Br200 тыс.