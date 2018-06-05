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«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск
Новости Беларуси. Веревочный городок, скалодром и троллейный спуск скоро появятся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесопарковой зоне сейчас устанавливают необходимые конструкции.
В середине июня городок примет своих первых гостей. Активно отдохнуть на новой площадке смогут и дети, и взрослые.
Владислав Скалабан, сотрудник парка активных развлечений:
В целях безопасности будут использоваться альпинистская страховка и шлемы.
Из ограничений только вес одного участника – не более 110 килограммов. Организаторы обещают комфортные условия для семейного отдыха и красивый антураж для фотографий.
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«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск
Новости Беларуси. Веревочный городок, скалодром и троллейный спуск скоро появятся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесопарковой зоне сейчас...
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