ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

06.06.2018 18:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Веревочный городок, скалодром и троллейный спуск скоро появятся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесопарковой зоне сейчас устанавливают необходимые конструкции.

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

В середине июня городок примет своих первых гостей. Активно отдохнуть на новой площадке смогут и дети, и взрослые.

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

Владислав Скалабан, сотрудник парка активных развлечений:
Веревочный городок будет состоять из двух трасс, каждая трасса – по 8 этапов. Отличаться трассы между собой будут только уровнем сложности, то есть попроще и посложнее. Высота трасс будет: одна – от 2 до 4 метров, вторая – от 3,5 до 5 метров.

В целях безопасности будут использоваться альпинистская страховка и шлемы.

Из ограничений только вес одного участника – не более 110 килограммов. Организаторы обещают комфортные условия для семейного отдыха и красивый антураж для фотографий.

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Веревочный городок, скалодром и троллейный спуск скоро появятся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесопарковой зоне сейчас...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России подсчитали потери населения от планируемого повышения пенсионного возраста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика