Андрей Скабелка стал главным тренером казахстанского хоккейного клуба «Барыс»

Новости Беларуси. Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером хоккейного клуба «Барыс» из Астаны и сборной Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт с клубом из КХЛ рассчитан на два года. Прежним местом работы Скабелки был омский «Авангард», откуда белоруса уволили по ходу сезона.





Ранее он трудился в новосибирской «Сибири», с которой в 2015 году дошел до полуфинала кубка Гагарина. Также Андрей Скабелка руководил сборной Беларуси и хоккейным клубом «Гомель». Следующей весной Казахстан сыграет с нашей сборной в рамках первого дивизиона Чемпионата мира по хоккею.