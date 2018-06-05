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Андрей Скабелка стал главным тренером казахстанского хоккейного клуба «Барыс»
Новости Беларуси. Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером хоккейного клуба «Барыс» из Астаны и сборной Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Контракт с клубом из КХЛ рассчитан на два года. Прежним местом работы Скабелки был омский «Авангард», откуда белоруса уволили по ходу сезона.
Ранее он трудился в новосибирской «Сибири», с которой в 2015 году дошел до полуфинала кубка Гагарина. Также Андрей Скабелка руководил сборной Беларуси и хоккейным клубом «Гомель». Следующей весной Казахстан сыграет с нашей сборной в рамках первого дивизиона Чемпионата мира по хоккею.
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Новости Беларуси. Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером хоккейного клуба «Барыс» из Астаны и сборной Казахстана, сообщили в программе...
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