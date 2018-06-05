ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики

06.06.2018 18:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Египта. Футболист из Египта и один из лучших нападающих Мохаммед Салах едет на чемпионат мира по футболу в Россию.

Футболист включен в окончательную заявку национальной сборной Египта. Участие Салаха в турнире было под вопросом, после того, как он получил травму в финальном матче Лиги чемпионов. Сам спортсмен пообещал восстановиться и приехать на мундиаль – он свое обещание сдержал.

«Это была очень трудная ночь, но я боец». Травмированный Мохаммед Салах пообещал принять участие в ЧМ-2018

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: twitter.com/Pharaohs

Салах является одним из самых результативных нападающих. «Египетский Месси» – именно так называют его болельщики. Они же уверяют, что Мохаммед – лучший игрок сборной Египта в истории. А спортсмен в интервью говорит, что это «особое чувство для игрока – защищать цвета национальной команды».

Мохаммеду Салаху – 25 лет. Он один из самых результативных бомбардиров – стал игроком сезона в Английской премьер-лиге, футболистом года в Африке.

Детство футболиста прошло недалеко от Александрии в деревне Нагриг. Футболом мальчик захотел заниматься после того, как увидел матчи по телевизору. Место, где проходили тренировки, находилось далеко от дома, поэтому подростком Мохаммед тратил на дорогу в 200 километров по несколько часов в день.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Сейчас, когда Салах уже признанная звезда футбола, он не забывает свою малую родину – спортсмен дал средства на строительство школы, которой позже дадут имя Мохаммеда, футбольного поля, ремонт больницы. Жители гордятся своим земляком. Журналисты, которые посещали родину бомбардира, отмечали, что дети берут пример с него, а многие из ребят серьезно занимаются футболом. Сам спортсмен регулярно приезжает домой и никогда не отказывает людям в помощи, а детям в автографах.

Салах был воспитанником юношеской академии футбольного клуба «Эль-Мокавлун».

В основном составе клуба футболист выступал с 2010 по 2012 год. Экс-тренер клуба рассказывал, что ради футбольной карьеры спортсмен был готов жертвовать всем. 

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Весной 2012 года Мохаммед подписывает контракт с швейцарским клубом «Базель» и переезжает в Европу. В одном из интервью спортсмен рассказывал, что это было сложно, потому что ему было всего 19 лет – он не знал языка и культуры другой страны. 

Затем египтянин перешел в «Челси». Спортивные эксперты говорят, что это единственный клуб, где Салаху не дали реализоваться. Футболист из «Челси» Эден Азар отмечал, что Мохаммеду просто не дали шанса показать, что он топ-игрок.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

В феврале 2015 года, в последний день трансферного окна, Салах перешёл в итальянскую «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона. В этом клубе карьера спортсмена пошла в гору. Тренер клуба Монтелла рассказывал, что он был в курсе игровых характеристик футболиста, но для него стало неожиданностью то, какое влияние Салах оказал на итальянский футбол. «С мячом быстрее него бежит только Месси».

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Следующей командой Мохаммеда Салаха стала итальянская «Рома». Сюда он перешел на правах аренды с правом последующего выкупа. В конце 2015 года «Рома» оформила официальный переход футболиста из английского клуба. В сезоне 2015/2016 спортсмена признали лучшим игроком ФК.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщикиФото: instagram.com/mosalah

С лета 2017 года клубом, за который играет Мохаммед Салах, стал «Ливерпуль». Футболист стал первым египетским легионером в истории английского клуба. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

После перехода египетский футболист говорил, что он рад такому повороту в своей карьере. Салах пообещал выложиться на 100% и завоевывать с клубом трофеи. «Я надеюсь, что мы сможем побеждать для болельщиков «Ливерпуля» и для самих себя». Коллеги Салаха по команде говорят, что кроме того, что он отличный игрок – он замечательный и отзывчивый человек.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что на протяжении всего сезона Салах был яркой звездой. Ранее тренер говорил, что ему нужен такой настрой, который показывает молодой футболист на поле. «Его желание забивать голы зашкаливает. Когда я меняю его на 65-й минуте, он злится на меня».

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне играл в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Английский клуб уступил испанскому со счетом 1:3. Клопп после матча отмечал, что травма Салаха оказала влияние на ход игры.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Египетского футболиста уважают болельщики за то, что он делает добрые поступки и великодушно относится к людям. Однажды Мохаммед заявил, что его самое любимое слово в английском языке «love».

Например, Салах просил вора, который ограбил дом его отца, и дал человеку возможность исправиться – помог найти работу. А однажды спортсмен отказался от шикарной виллы, которую ему хотел подарить бизнесмен из Египта. Он попросил мужчину пожертвовать средства его родной деревне. Молодоженам из Нагрига, которые не могут позволить себе оплатить свадебное торжество, Салах присылает деньги.

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Спортсмен также сделал большой подарок своему народу: впервые за 28 лет сборная Египта сыграет на мундиале. В группе с Египтом на предстоящем турнире команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Неоднократно в беседах с журналистами Мохамед Салах говорил, что самое важное в его жизни – это футбол и семья. Спортсмен счастливо женат уже около пяти лет. На его свадьбу с девушкой Маги была приглашена вся деревня. Торжество проходило по мусульманским обычаям. В 2014 году пара стала родителями девочки. Ее назвали Макка в честь Мекки. Трогательными фото с малышкой футболист иногда делится с подписчиками в Instagram. 

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

За аккаунтом футболиста в сети следят более 16 миллионов человек. А еще несколько лет назад подписчиков было в восемь раз меньше. 

«Египетский Месси» и великодушный человек. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики
Фото: instagram.com/mosalah

Накануне чемпионата мира мы вспоминали имена знаменитостей, который могли бы релизоваться на футбольном поле. 

От Иглесиаса до Конан Дойля. Кого потерял мировой футбол (читать далее). 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Египта. Футболист из Египта и один из лучших нападающих Мохаммед Салах едет на чемпионат мира по футболу в Россию. Футболист включен в окончательную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилось первое фото китайского гиперзвукового истребителя "Темный меч"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика