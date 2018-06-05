Доступная качественная медицина. Столбцовская Центральная районная больница стала первой по качеству обслуживания населения

Новости Беларуси. Лучшие в области. На республиканском профессиональном конкурсе медперсонала столбцовская Центральная районная больница стала первой по качеству обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каких условиях работают врачи и какие услуги предлагают в этом учреждении здравоохранения, смотрите в сюжете.



