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Чем удивит зрителей XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»
Новости Беларуси. Теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка посвящен XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он примет гостей уже в эти выходные.
В день открытия состоится главное событие – Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Кроме того, зрителей ожидает премьера Минского областного драматического театра «Вечер» и спектакль театра белорусской драматургии «Карьера доктора Рауса». Также будут работать молодежные и детские площадки, выставки работ народных мастеров. В честь открытия фестиваля небо над городом украсит вечерний салют.
Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Завершит программу гала-концерт «Молодеченский звездопад». В нем примут участие Ядвига Поплавская, Виктория Алешко, Анастасия Тиханович, Искуи Абалян, Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов, Саша Немо и другие.
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Новости Беларуси. Теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка посвящен XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии...
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