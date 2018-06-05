​Сергей Шнуров рассказал о причине развода со своей третьей женой Матильдой

Известный российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров рассказал, почему разводится со своей третьей женой Матильдой Шнуровой.

В частности, в интервью изданию Esquire лидер группы «Ленинград» признался, что за последний год между ним и Матильдой произошло «столько всего, что можно книгу писать».

По его словам, он чувствует свою вину в расставании, но развод инициировала Матильда. Также Шнуров отверг претензии поклонниц, считавших, что пара расстаётся из-за неверности музыканта.

Шнуров также добавил, что пробовал спасти ситуацию, но у него не получилось.

У музыканта также спросили, к кому может уйти Матильда, на что Шнур ответил, что и сам уже «голову сломал».