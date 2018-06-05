ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

06.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

30 мая 2018 22:29 2703

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

Автор: Эдуард Кидяев.

Последний школьный звонок – это рубеж, когда позади остаётся ещё один год детства для учеников 1 – 10 классов, а одинадцатиклассники готовы вступить в новую взрослую жизнь. 

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

Торжественная музыка, воздушные шарики, нарядные ученики и улыбки гостей мероприятия — всё это создало прекрасную атмосферу на торжественной линейке, посвящённой празднику последнего звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

Гости и родители учеников, приглашенные на торжественную линейку, пожелали ученикам и выпускникам школы не искать лёгких путей, а добиваться поставленных целей упорством, усердием и трудолюбием. Главные напутствия традиционно произнесла директор школы Марина Анатольевна Кравченя. Она поздравила присутствующих с окончанием учебного года, пожелала выпускникам успешной сдачи экзаменов, поступления в вузы, а остальным ребятам рекомендовала хорошо отдохнуть на каникулах, чтобы с новыми силами начать новый учебный год.

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

В свою очередь и малыши, и старшеклассники украсили праздник своими яркими выступлениями.

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».

Праздник под названием «До свидания, детство!» прошёл интересно, торжественно, было много ярких моментов, которые оставили след в сердце каждого присутствующего!  

Отдел новостей «СОЛИГОРСК – НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая 2018 22:29 2703 Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Сергей Шнуров рассказал о причине развода со своей третьей женой Матильдой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика