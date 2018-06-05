

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска». Автор: Эдуард Кидяев.

Последний школьный звонок – это рубеж, когда позади остаётся ещё один год детства для учеников 1 – 10 классов, а одинадцатиклассники готовы вступить в новую взрослую жизнь.

Торжественная музыка, воздушные шарики, нарядные ученики и улыбки гостей мероприятия — всё это создало прекрасную атмосферу на торжественной линейке, посвящённой празднику последнего звонка в ГУО «СШ №2 г. Солигорска».













Гости и родители учеников, приглашенные на торжественную линейку, пожелали ученикам и выпускникам школы не искать лёгких путей, а добиваться поставленных целей упорством, усердием и трудолюбием. Главные напутствия традиционно произнесла директор школы Марина Анатольевна Кравченя. Она поздравила присутствующих с окончанием учебного года, пожелала выпускникам успешной сдачи экзаменов, поступления в вузы, а остальным ребятам рекомендовала хорошо отдохнуть на каникулах, чтобы с новыми силами начать новый учебный год.













В свою очередь и малыши, и старшеклассники украсили праздник своими яркими выступлениями.





















Праздник под названием «До свидания, детство!» прошёл интересно, торжественно, было много ярких моментов, которые оставили след в сердце каждого присутствующего!

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