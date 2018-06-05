Александр Лукашенко поручил реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке до конца года

Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря 2018 года провести реконструкцию Ледового дворца в Новополоцке, сообщает пресс-служба Главы государства.

Необходимо будет возвести крытую ледовую тренировочную площадку, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Соответствующий Указ №220 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Государственное предприятие «УКС города Новополоцка» выступит заказчиком по проектированию, реконструкции и возведению спортивных сооружений. Проектными организациями станут унитарное предприятие «Институт Витебскгражданпроект» и его новополоцкий филиал.

Указ подписан в целях создания условий для проведения спортивных соревнований, подготовки спортсменов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.

