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Более 60 тысяч билетов продано и забронировано на «Славянский базар»

06.06.2018 19:12 — Разное | ОНТ  
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На «Славянский базар в Витебске» продано и забронировано более 60 тысяч билетов, а в фестивальных мероприятиях примут участие представители 41 страны, сообщает директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко.

Большую часть билетов покупают витебчане и жители Витебской области. Много гостей из Минска и других областей Беларуси. Большой интерес к фестивалю у зрителей из Германии, Украины, Литвы и Латвии. Впервые в церемонии открытия примут участие одновременно пять оркестров. Особое внимание уделят важным датам. 80-летний юбилей отпразднует на сцене народный артист Беларуси Игорь Лученок. 30-ю годовщину отметит Летний амфитеатр.

Напомним, XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдёт с 12 по 16 июля. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Большую часть билетов покупают витебчане и жители Витебской области.
 
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