Более 60 тысяч билетов продано и забронировано на «Славянский базар»

На «Славянский базар в Витебске» продано и забронировано более 60 тысяч билетов, а в фестивальных мероприятиях примут участие представители 41 страны, сообщает директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко.

Большую часть билетов покупают витебчане и жители Витебской области. Много гостей из Минска и других областей Беларуси. Большой интерес к фестивалю у зрителей из Германии, Украины, Литвы и Латвии. Впервые в церемонии открытия примут участие одновременно пять оркестров. Особое внимание уделят важным датам. 80-летний юбилей отпразднует на сцене народный артист Беларуси Игорь Лученок. 30-ю годовщину отметит Летний амфитеатр.

Напомним, XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдёт с 12 по 16 июля.