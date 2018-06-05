Прогноз погоды на 7 июня

Северный ветер принёс прохладу и не дает воздуху как следует прогреться. Среднесуточная температура на 1-5 градусов ниже климатической нормы, в южных районах немного теплее.

В ближайшие сутки атмосферными процессами будет управлять скандинавский антициклон. Сохранится прохладная и сухая с переменной облачностью погода. Уже в пятницу стоит ждать потепления, начнётся оно с южных районов.

В четверг будет преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Ночью и утром +2..+8°С. В отдельных районах на почве возможны заморозки до –2°С. Днём воздух прогреется по югу страны до +22°С. В остальных регионах средняя температура будет в пределах +16..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём существенно не изменится.

В пятницу в большинстве районов также сохранится сухая погода. Лишь утром и днём по крайнему северу и северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При этом столбики термометров устремятся вверх. В разгар дня воздух прогреется до +20°С по северу и до +28°С по югу страны.

В 2000-м 6 июня брестчане изнывали от жары. Тогда было +32°С. Самым прохладным этот день был в 1962-м. В Новогрудке столбики термометра опустились до ноля. Самым дождливым за весь период метеонаблюдений этот день выдался в Минске 102 года назад. Был настоящий потоп, выпало почти 73 миллиметра осадков. Это более 80% месячной нормы.

В народном календаре сегодня Симеонов день. 6 июня начинались летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на берёзах завивали венки. Ещё в этот день наши предки почитали шиповник. Его называли символом молодости и красоты. Считалось, если цветки шиповника пахнут сильнее, чем обычно, то это к дождю. А если на Симеона идёт дождь, то будет грибное лето.