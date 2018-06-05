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Как казначей из Украины стала парикмахером в Слуцке

06.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Как казначей из&nbsp;Украины стала парикмахером в&nbsp;Слуцке
МИФ И ПРАВДА. Бытует мнение, что переселенцы из Украины имеют в Беларуси особые привилегии, облегчающие им жизнь. Как говорит Елена, её семья о таких не слышала и живёт своим трудом. Фото: Екатерина Михайлова
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Елене Володько 42 года. Четыре года назад вместе с мужем и четырьмя детьми она переехала в Беларусь из украинского посёлка Березанка Николаевской области. Елена рассказала «Кур`еру», с какими трудностями столкнулась в нашей стране, зачем сменила профессию и почему хочет вернуться на родину.

Переезд и первые трудности

Когда в Украине начинались массовые беспорядки, семья Володько решилась на переезд. Муж Елены Вадим по национальности белорус. Он предложил поехать на свою родину.

«Наши старшие сыновья как раз приближались к призывному возрасту. Было страшно, что их отправят воевать. Чтобы уберечь сыновей, мы решились на переезд», — рассказывает Елена.

Муж и трое младших детей смогли прописаться у белорусской свекрови в арендном доме. А вот Елене со старшим совершеннолетним сыном метров не хватило. Им удалось найти прописку у знакомых. В налоговой инспекции оформили договор. Елена подала документы для получения вида на жительство себе и старшему сыну. На оформление ушло три месяца.

Нашли жильё в Слуцке за $ 70, плюс 150 рублей за коммунальные услуги и 15 рублей — налог за регистрацию.

Младшим детям оформили белорусские паспорта. Когда они станут совершеннолетними, смогут сами выбрать себе гражданство.

В школе у детей сразу возникли трудности с белорусским языком. Но учителя относились с пониманием. Сейчас всё наладилось.

Каждый год к 1 сентября Елена получает помощь от государства — по 30 руб­лей на канцтовары. Она говорит, что в Украине такого нет.

Смена профессии и поиск работы

Вадим в течение месяца нашёл работу отделочника в частной фирме. Елене с трудоустройством было сложнее. Она 17 лет работала главным казначеем в управлении государственного казначейства Украины. Полгода поисков работы в банках прошли впустую.

«Помню, как после очередной неудачи пришла домой. Муж сказал: „Подумай, что тебе нравится, к чему лежит душа, и переучись“. Мне всегда нравилось делать причёски. И я пошла на курсы парикмахеров», — говорит Елена.

Потом устроилась в парикмахерскую. Первое время работала под началом опытного мастера. Она помогала, исправляла недочёты и косяки.
За три года Елена сменила три места работы. В одном — мало платили, в другом — было физически тяжело работать с 7 утра до 10 вечера, ведь у Елены межпозвоночная грыжа, в третьем — работала неофициально.

Когда вышел «закон о тунеядстве», стала искать работу с оформлением. Елена пришла в центр занятости. В тот же день ей предложили место парикмахера с официальным трудоустройством. Елена согласилась. Попутно училась на курсах и семинарах.

«В казначействе работа была монотонной, каждый день одно и то же. А сейчас ежедневное творчество. Делаю людей красивыми и счастливыми. От этого сама получаю удовольствие», — говорит Елена.

Рабочий день начинается в 10 утра и заканчивается в 18 вечера. В день парикмахер обслуживает 5−6 клиентов. В месяц выходит около 300 рублей.

В Беларуси жить дороже

«По сравнению с Украиной в Беларуси жизнь намного дороже. Медицина для иностранцев здесь платная, болеть дорого. Продукты и одежда стоят на порядок выше, чем у нас. У меня были знакомые из Луганской области, они жили в Солигорске. Но уехали к родственникам в Западную Украину. В семье было двое маленьких детей, работал один мужчина. Снимали квартиру. Им было очень тяжело, поэтому переехали на родину. Но мы пока не собираемся», — рассказывает Елена.

Уехать на родину женщина хочет, но из-за детей не может. Дочь Элина учится в 8-м классе, сын Богдан — в 7-м. Девочка мечтает стать косметологом и в дальнейшем вместе с мамой открыть в Слуцке свой салон красоты. Старший сын Дмитрий окончил лицей и сейчас на отработке. Второй сын Сергей учится на первом курсе сельскохозяйственного лицея. Им здесь нравится, у них появились друзья, новые увлечения.

О Слуцке и планах на будущее

«Слуцк — спокойный и очень чистый город. Это сразу нас впечатлило. Народ у вас добрый, терпеливый», — говорит Елена.

Этим летом вместе с младшими детьми Елена хочет съездить на море в родное село. Там осталась её сестра, с которой виделась два года назад.

Елена с мужем в июне 2017 года подавала документы на жильё как многодетная семья. По словам собеседницы, им присвоили номер 3772. Женщина уверена, что жилплощади они дождутся лишь через лет 15.

Поэтому в марте 2018 года снова подали документы, но на социальное жильё. Сейчас они 358-е в очереди. Елена надеется, что эта очередь подойдёт быстрее и скоро они будут справлять новоселье в социальной квартире.

 
 
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МИФ И ПРАВДА. Бытует мнение, что переселенцы из Украины имеют в Беларуси особые привилегии, облегчающие им жизнь. Как говорит Елена, её семья о таких не слышала и...
 
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