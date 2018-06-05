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Уголовная ответственность может грозить за размещение ложной информации в Интернете
Обсуждается введение уголовной ответственности за недостоверную информацию в Интернете, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.
Сейчас в Генпрокураторе работают над этой темой. Не исключается введение крупной материальной ответственности, а также уголовной, за предоставление ложного контента, даже когда её источником является аноним.
Напомним, что сегодня в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность за клевету.
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Обсуждается введение уголовной ответственности за недостоверную информацию в Интернете, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.
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