Решится ли Дарья Домрачева продолжать карьеру?

Супруг биатлонистки Уле-Эйнар Бьорндален сообщил норвежским журналистам, что белоруска всерьёз думает продолжать выступать.

Он отметил, что общая картина изменилась. «Дарья определится в ближайшие пару недель. Мы должны решить, будет ли она продолжать выступать», – рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.

В коллекции у двухкратной чемпионки мира Дарьи Домрачевой шесть олимпийских медалей.

Напомним, ранее белорусская биатлонистка Надежда Скардино заявила о завершении профессиональной карьеры.