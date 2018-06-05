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Решится ли Дарья Домрачева продолжать карьеру?
Супруг биатлонистки Уле-Эйнар Бьорндален сообщил норвежским журналистам, что белоруска всерьёз думает продолжать выступать.
Он отметил, что общая картина изменилась. «Дарья определится в ближайшие пару недель. Мы должны решить, будет ли она продолжать выступать», – рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.
В коллекции у двухкратной чемпионки мира Дарьи Домрачевой шесть олимпийских медалей.
Напомним, ранее белорусская биатлонистка Надежда Скардино заявила о завершении профессиональной карьеры.
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Супруг биатлонистки Уле-Эйнар Бьорндален сообщил норвежским журналистам, что белоруска всерьёз думает продолжать выступать.
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