Ливанец дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее

Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз одной из лотерей. Он сорвал джекпот в размере одного миллиона долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское издание Gulf News .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В первый раз 73-летний гражданин Ливана выиграл в этой лотерее в ноябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что украинец выиграл в лотерею рекордную сумму денег. На официальном сайте одной из национальных лотерей Украины опубликована информация о том, что сорван рекордный джекпот в 17,8 млн гривен (1 миллион 369 тысяч белорусских рублей). При этом, кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш, пока не сообщается.

До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен (1 миллион 169 тысяч белорусских рублей). В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions (больше 1 миллиарда белорусских рублей). Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.