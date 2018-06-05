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Ливанец дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее

06.06.2018 19:16 — Разное | Tut.by  
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Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз одной из лотерей. Он сорвал джекпот в размере одного миллиона долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское издание Gulf News.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В первый раз 73-летний гражданин Ливана выиграл в этой лотерее в ноябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что украинец выиграл в лотерею рекордную сумму денег. На официальном сайте одной из национальных лотерей Украины опубликована информация о том, что сорван рекордный джекпот в 17,8 млн гривен (1 миллион 369 тысяч белорусских рублей). При этом, кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш, пока не сообщается.

До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен (1 миллион 169 тысяч белорусских рублей). В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions (больше 1 миллиарда белорусских рублей). Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

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Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз одной из лотерей. Он сорвал джекпот в размере одного миллиона долларов.
 
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