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Ливанец дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее
Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз одной из лотерей. Он сорвал джекпот в размере одного миллиона долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское издание
В первый раз 73-летний гражданин Ливана выиграл в этой лотерее в ноябре 2012 года.
Ранее сообщалось, что украинец
До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен (1 миллион 169 тысяч белорусских рублей). В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.
Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions (больше 1 миллиарда белорусских рублей). Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.
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Гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз одной из лотерей. Он сорвал джекпот в размере одного миллиона долларов.
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