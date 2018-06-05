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Банковские карточки могут работать со сбоями 9 и 16 июня
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 9 и 16 июня, сообщает Банковский процессинговый центр.
9 и 16 июня с 00.00 до 06.00 Банковский процессинговый центр проведёт технологические работы по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия.
В это время возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 9 и 16 июня, сообщает Банковский процессинговый центр.
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