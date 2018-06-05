Очередного сержанта приговорили к 3,5 года лишения свободы за дедовщину

Сержант срочной службы, занимавший должность заместителя командира взвода, признан виновным в неоднократных получениях взяток за благоприятное решение вопросов, превышении власти, сопряженном с насилием, и ряде других преступлений.





"Окончательно обвиняемому К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — сообщили в суде.



