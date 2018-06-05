Сентоза - пиратский остров, на котором встретятся Трамп и Ким Чен Ын

ВВС , сам Дональд Трамп сказал во вторник, что всё идет гладко. "Налаживается много отношений, идет много переговоров перед поездкой", - заявил президент США репортерам. Как передает, сам Дональд Трамп сказал во вторник, что всё идет гладко. "Налаживается много отношений, идет много переговоров перед поездкой", - заявил президент США репортерам.





Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила через "Твиттер", что саммит состоится в пятизвездочном отеле "Капелла".





Там состоятся переговоры, а жить Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут, по всей видимости, в других местах.





Трамп, скорее всего, в отеле "Шангри-Ла", который раньше уже принимал американских президентов, а Ким, вероятно, остановится в гостинице "Сент-Реджис Сингапур", сообщает сингапурская газета Straits Times.





Оба этих отеля находятся на главном острове страны, поблизости от известного туристам торгового района Дороги орхидей.





Как Сингапур стал городом будущего





Сентоза - один из 63 островов, составляющих государство Сингапур. Площадь острова всего 500 гектаров.





Сейчас здесь расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове царили пираты, кровопролитие и война.





Пиратская гавань





Сингапур стал известен в XIX столетии как британский порт на морском пути из Индии в Китай. Но и до британского владычества Сингапур был процветающим центром торговли, куда часто наведывались не только купцы, но и пираты.





Сентоза тогда называлась Пулау Блакан Мати, что переводится как "остров на той стороне смерти".





Население состояло в основном из малайцев, китайцев и бугисов - мореплавателей родом с индонезийского острова Сулавеси.





Жертвы Второй мировой





В 1942 британские колониальные войска сдались японской армии, и Сингапур был оккупирован Японией.





Он получил новое, японское, название - Сёнан, что значит Свет юга. В следующие несколько лет здесь происходили массовые расстрелы мирных жителей.





В рамках операции по уничтожению "антияпонских элементов" мужчин-китайцев в возрасте от 18 до 50 лет собирали в группы на берегу, расстреливали из пулеметов, а тела сбрасывали в море.





Один из "расстрельных пляжей" Сентозы как раз находится под окнами отеля "Капелла", где будут вести переговоры Трамп и Ким.





На Сентозе также находился лагерь военнопленных, где содержались около 400 солдат англо-американской коалиции - пехотинцев и пулеметчиков.









Туристический бум и катастрофы





В 1970-х годах правительство Сингапура переименовало остров в Сентозу (в переводе - "Мир и спокойствие") и начало развивать здесь туризм.





С открытием филиала голливудской киностудии и казино Сентоза превратилась в приманку для туристов

Но мир и спокойствие здесь наступили не сразу.





В 1983 году две кабинки подвесной канатной дороги свалились в море вместе с туристами: нефтебуровое судно задело трос.





В свежепостроенном аквапарке "Остров фантазий" постоянно происходили неприятные происшествия. В 2000 году в канале аквапарка перевернулся плот, погибла восьмилетняя девочка. Вскоре после этого парк был закрыт.





Но Сентоза не сдавалась: здесь открыли тематический парк голливудской киностудии Universal, еще один аквапарк, огромное казино, и добились устойчивого потока туристов - сингапурцев и иностранцев.





Живописные декорации к саммиту





Отель "Капелла" построен по проекту британского архитектурного бюро Нормана Фостера, но не весь: в комплекс включены несколько внушительных построек колониальной эры.





Однокомнатный номер "премьер" с видом на сад стоит около 500 долларов за ночь, а колониальный коттедж с тремя спальнями и отдельным бассейном - 7500 долларов.





Сотрудники администрации Белого дома уже предварительно осмотрели отель, а заместитель главы аппарата уже заселился и напряженно работает над подготовкой саммита.





Сторонние гости, даже готовые платить большие деньги, попасть в "Капеллу" в ближайшее время не смогут - забронировать на любой день вплоть до 15 июня невозможно.





На Сентозе есть и квартал мультимиллионеров, где к каждому апартаменту прилагается личный док для яхты. Богачи могут проводить время, играя в гольф и перекусывая в ресторанах, имеющих мишленовские звезды - здесь их несколько.









Изоляция и безопасность





По всей видимости, выбор Пхеньяна и Вашингтона пал на Сентозу не только из-за инфраструктуры роскоши и красот ландшафта.





Расположение острова - очень близко к материку, но в то же время за водной преградой - делает его вполне подходящим местом для встречи важных и крайне озабоченных своей безопасностью гостей.





Закрыть доступ на остров просто: достаточно перекрыть одну канатную дорогу, монорельс, один автомобильный тоннель и один пешеходный переход.