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Сентоза - пиратский остров, на котором встретятся Трамп и Ким Чен Ын
Первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза. Саммит назначен на 12 июня, но многие детали этого дипломатического события века еще не понятны.
Как передает
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила через "Твиттер", что саммит состоится в пятизвездочном отеле "Капелла".
Там состоятся переговоры, а жить Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут, по всей видимости, в других местах.
Трамп, скорее всего, в отеле "Шангри-Ла", который раньше уже принимал американских президентов, а Ким, вероятно, остановится в гостинице "Сент-Реджис Сингапур", сообщает сингапурская газета Straits Times.
Оба этих отеля находятся на главном острове страны, поблизости от известного туристам торгового района Дороги орхидей.
Как Сингапур стал городом будущего
Сентоза - один из 63 островов, составляющих государство Сингапур. Площадь острова всего 500 гектаров.
Сейчас здесь расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове царили пираты, кровопролитие и война.
Пиратская гавань
Сингапур стал известен в XIX столетии как британский порт на морском пути из Индии в Китай. Но и до британского владычества Сингапур был процветающим центром торговли, куда часто наведывались не только купцы, но и пираты.
Сентоза тогда называлась Пулау Блакан Мати, что переводится как "остров на той стороне смерти".
Население состояло в основном из малайцев, китайцев и бугисов - мореплавателей родом с индонезийского острова Сулавеси.
Жертвы Второй мировой
В 1942 британские колониальные войска сдались японской армии, и Сингапур был оккупирован Японией.
Он получил новое, японское, название - Сёнан, что значит Свет юга. В следующие несколько лет здесь происходили массовые расстрелы мирных жителей.
В рамках операции по уничтожению "антияпонских элементов" мужчин-китайцев в возрасте от 18 до 50 лет собирали в группы на берегу, расстреливали из пулеметов, а тела сбрасывали в море.
Один из "расстрельных пляжей" Сентозы как раз находится под окнами отеля "Капелла", где будут вести переговоры Трамп и Ким.
На Сентозе также находился лагерь военнопленных, где содержались около 400 солдат англо-американской коалиции - пехотинцев и пулеметчиков.
Туристический бум и катастрофы
В 1970-х годах правительство Сингапура переименовало остров в Сентозу (в переводе - "Мир и спокойствие") и начало развивать здесь туризм.
С открытием филиала голливудской киностудии и казино Сентоза превратилась в приманку для туристов
Но мир и спокойствие здесь наступили не сразу.
В 1983 году две кабинки подвесной канатной дороги свалились в море вместе с туристами: нефтебуровое судно задело трос.
В свежепостроенном аквапарке "Остров фантазий" постоянно происходили неприятные происшествия. В 2000 году в канале аквапарка перевернулся плот, погибла восьмилетняя девочка. Вскоре после этого парк был закрыт.
Но Сентоза не сдавалась: здесь открыли тематический парк голливудской киностудии Universal, еще один аквапарк, огромное казино, и добились устойчивого потока туристов - сингапурцев и иностранцев.
Живописные декорации к саммиту
Отель "Капелла" построен по проекту британского архитектурного бюро Нормана Фостера, но не весь: в комплекс включены несколько внушительных построек колониальной эры.
Однокомнатный номер "премьер" с видом на сад стоит около 500 долларов за ночь, а колониальный коттедж с тремя спальнями и отдельным бассейном - 7500 долларов.
Сотрудники администрации Белого дома уже предварительно осмотрели отель, а заместитель главы аппарата уже заселился и напряженно работает над подготовкой саммита.
Сторонние гости, даже готовые платить большие деньги, попасть в "Капеллу" в ближайшее время не смогут - забронировать на любой день вплоть до 15 июня невозможно.
На Сентозе есть и квартал мультимиллионеров, где к каждому апартаменту прилагается личный док для яхты. Богачи могут проводить время, играя в гольф и перекусывая в ресторанах, имеющих мишленовские звезды - здесь их несколько.
Изоляция и безопасность
По всей видимости, выбор Пхеньяна и Вашингтона пал на Сентозу не только из-за инфраструктуры роскоши и красот ландшафта.
Расположение острова - очень близко к материку, но в то же время за водной преградой - делает его вполне подходящим местом для встречи важных и крайне озабоченных своей безопасностью гостей.
Закрыть доступ на остров просто: достаточно перекрыть одну канатную дорогу, монорельс, один автомобильный тоннель и один пешеходный переход.
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Первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза. Саммит назначен на 12 июня, но многие...
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