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Сентоза - пиратский остров, на котором встретятся Трамп и Ким Чен Ын

06.06.2018 19:10 — Разное | Партизан  
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Первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза. Саммит назначен на 12 июня, но многие детали этого дипломатического события века еще не понятны.

Сентоза - пиратский остров, на котором встретятся Трамп и Ким Чен Ын
Как передает ВВС, сам Дональд Трамп сказал во вторник, что всё идет гладко. "Налаживается много отношений, идет много переговоров перед поездкой", - заявил президент США репортерам.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила через "Твиттер", что саммит состоится в пятизвездочном отеле "Капелла".

Там состоятся переговоры, а жить Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут, по всей видимости, в других местах.

Трамп, скорее всего, в отеле "Шангри-Ла", который раньше уже принимал американских президентов, а Ким, вероятно, остановится в гостинице "Сент-Реджис Сингапур", сообщает сингапурская газета Straits Times.

Оба этих отеля находятся на главном острове страны, поблизости от известного туристам торгового района Дороги орхидей.

Как Сингапур стал городом будущего

Сентоза - один из 63 островов, составляющих государство Сингапур. Площадь острова всего 500 гектаров.

Сейчас здесь расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове царили пираты, кровопролитие и война.

Пиратская гавань

Сингапур стал известен в XIX столетии как британский порт на морском пути из Индии в Китай. Но и до британского владычества Сингапур был процветающим центром торговли, куда часто наведывались не только купцы, но и пираты.

Сентоза тогда называлась Пулау Блакан Мати, что переводится как "остров на той стороне смерти".

Население состояло в основном из малайцев, китайцев и бугисов - мореплавателей родом с индонезийского острова Сулавеси.

Жертвы Второй мировой

В 1942 британские колониальные войска сдались японской армии, и Сингапур был оккупирован Японией.

Он получил новое, японское, название - Сёнан, что значит Свет юга. В следующие несколько лет здесь происходили массовые расстрелы мирных жителей.

В рамках операции по уничтожению "антияпонских элементов" мужчин-китайцев в возрасте от 18 до 50 лет собирали в группы на берегу, расстреливали из пулеметов, а тела сбрасывали в море.

Один из "расстрельных пляжей" Сентозы как раз находится под окнами отеля "Капелла", где будут вести переговоры Трамп и Ким.

На Сентозе также находился лагерь военнопленных, где содержались около 400 солдат англо-американской коалиции - пехотинцев и пулеметчиков.


Туристический бум и катастрофы

В 1970-х годах правительство Сингапура переименовало остров в Сентозу (в переводе - "Мир и спокойствие") и начало развивать здесь туризм.

С открытием филиала голливудской киностудии и казино Сентоза превратилась в приманку для туристов
Но мир и спокойствие здесь наступили не сразу.

В 1983 году две кабинки подвесной канатной дороги свалились в море вместе с туристами: нефтебуровое судно задело трос.

В свежепостроенном аквапарке "Остров фантазий" постоянно происходили неприятные происшествия. В 2000 году в канале аквапарка перевернулся плот, погибла восьмилетняя девочка. Вскоре после этого парк был закрыт.

Но Сентоза не сдавалась: здесь открыли тематический парк голливудской киностудии Universal, еще один аквапарк, огромное казино, и добились устойчивого потока туристов - сингапурцев и иностранцев.

Живописные декорации к саммиту

Отель "Капелла" построен по проекту британского архитектурного бюро Нормана Фостера, но не весь: в комплекс включены несколько внушительных построек колониальной эры.

Однокомнатный номер "премьер" с видом на сад стоит около 500 долларов за ночь, а колониальный коттедж с тремя спальнями и отдельным бассейном - 7500 долларов.

Сотрудники администрации Белого дома уже предварительно осмотрели отель, а заместитель главы аппарата уже заселился и напряженно работает над подготовкой саммита.

Сторонние гости, даже готовые платить большие деньги, попасть в "Капеллу" в ближайшее время не смогут - забронировать на любой день вплоть до 15 июня невозможно.

На Сентозе есть и квартал мультимиллионеров, где к каждому апартаменту прилагается личный док для яхты. Богачи могут проводить время, играя в гольф и перекусывая в ресторанах, имеющих мишленовские звезды - здесь их несколько.


Изоляция и безопасность

По всей видимости, выбор Пхеньяна и Вашингтона пал на Сентозу не только из-за инфраструктуры роскоши и красот ландшафта.

Расположение острова - очень близко к материку, но в то же время за водной преградой - делает его вполне подходящим местом для встречи важных и крайне озабоченных своей безопасностью гостей.

Закрыть доступ на остров просто: достаточно перекрыть одну канатную дорогу, монорельс, один автомобильный тоннель и один пешеходный переход.

 
 
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Первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза. Саммит назначен на 12 июня, но многие...
 
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