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Суды отменили сомнительные закупки иномарок. Но придумали новую "фишку"

06.06.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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Недавно сообщалось о том, что некоторые белорусские суды решили обновить свои автопарки, но, как оказалось, представители Фемиды желают перемещаться не на "белорусском" Geely, а на чешской Skoda Octavia.

Суды отменили сомнительные закупки иномарок. Но придумали новую "фишку"
Skoda Rapid и Geely Emgrand, фото носит иллюстративный характер
Долго ли, коротко ли, но история получила продолжение, пишет ABW.by.

С чего все началось?

Напомним: Минский и Гомельский областные суды почти одновременно разместили на официальном сайте государственных закупок тендеры на приобретение 8 новых автомобилей суммарной ориентировочной стоимостью почти 450 тысяч белорусских рублей. 

Но технические требования к лотам содержали такие пункты, которые явно указывали на конкретную модель - Skoda Octavia с самым простым двигателем, но в самой дорогой комплектации, сдобренной такими опциями, как окраска "металлик" и тонировка задней полусферы. 

Что произошло?  

После нашей публикации данные торги были отменены. Первым это сделал Минский областной суд, который 31 мая 2018 года отменил закупку пяти автомобилей на сумму 280 тысяч белорусских рублей.



Что же произошло и что теперь хотят использовать для передвижения чиновники судебной системы? Как следует из протокола об отмене торгов, комиссия Минского областного суда указала (дословно) "рекомендовать заказчику отменить процедуру электронного аукциона в связи с изменением сроков поставки и необходимостью внесения изменений в техническое задание". 


По срокам ладно, решили и решили. Но какие новые технические требования хочет предъявить суд к своей закупке? Нового технического задания на электронной площадке пока нет, поэтому анализировать и предполагать бессмысленно. 

Но вот что интересно: исполнитель (контактное лицо заказчика), ответственный за процедуру торгов, поменялся.  Возможно, ответ на вышеуказанный вопрос мы можем получить у Гомельского областного суда? Свои торги на закупку трех автомобилей на 165 тысяч рублей он также отменил.



В отличие от минских коллег в Гомеле техническое задание на новую закупку было оперативно "подкорректировано" и размещено на сайте торгов в составе новой заявки. Что изменилось? 

Во-первых, заказчик (Гомельский областной суд) убрал требования по объему двигателя - теперь критериев по объему нет вообще, что формально открывает путь к участию в торгах большему количеству компаний. 

Во-вторых, удалили позиции, которые явно указывали на конкретный бренд, например тонировку стекол Sunset, дневной свет фар LED Day Light. В то же время цветовая гамма закупаемых автомобилей значительно расширилась: вместо серого "металлика" заказан "черный, серебристый, серый "металлик" либо оттенки указанных цветов". 

Закон РБ О государственных закупках товаров (работ, услуг)

Статья 20. Описание предмета государственной закупки

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки, включая при необходимости технические спецификации, планы, чертежи и эскизы, а также объем (количество), срок (сроки) и место поставки или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом государственной закупки, должно давать полное представление о предмете государственной закупки и быть изложено таким образом, чтобы исключить заведомый выбор товаров (работ, услуг), поставляемых или реализуемых иным способом (выполняемых, оказываемых) только одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Резюме

Осмелимся предположить, что все эти отмены закупок - реакция на нашу публикацию. Будут ли данные изменения иметь какие-то реальные последствия де-факто, покажет только время. Мы уверены в том, что наши суды все-таки закупят новые автомобили, и отчего-то кажется, что ими станут иномарки. Если, конечно, найдутся компании, которые захотят участвовать в таких тендерах.  


P.S. Пока в Минске и Гомеле отменяют закупки и меняют техническое задание, их коллеги из Витебска продолжают искать компанию, которая сможет поставить "Шкоду-Октавию" (объем двигателя 1,8 л) либо аналог. 



 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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