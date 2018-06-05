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В статью 328 хотят внести градацию наказаний за разный объём наркотиков

06.06.2018 19:34 — Разное | KYKY  
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Депутат Анна Конопацкая выложила в Facebook фото проекта изменений в Уголовный кодекс, в том числе и для «наркотической» статьи 328. Дупутат уточнила, что документ уже направлен на согласование в «заинтересованные государственные органы». Рассказываем самое важное.

Что может измениться в статье 328

В части первой может появиться градация на значительный, крупный и особо крупный размеры.

За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов, а также переработку, приобретение, хранение, перевозку растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества:

  • в значительном размере – штраф до 40 базовых величин, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет;
     
  • в крупном размере – лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом до 100 базовых или без него, с ограничением свободы до полутора лет или без него;
     
  • в особо крупном размере – лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом до 150 базовых или без него, с ограничением свободы до полутора лет или без него. 

Какими именно будут эти размеры – установит Совмин. Также из первой части убрали ответственность за пересылку наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов и растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества. 

За производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов и растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества может грозить от трех до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы до полутора лет или без него. Добавили отдельный пункт для тех, кто сбывает наркотики в определенных местах (есть список), с помощью СМИ и интернета. Такие деяния накажут лишением свободы от пяти до десяти лет со штрафом до 200 базовых или без него, с ограничением свободы до одного года или без него.

Производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов и растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества, совершенная группой лиц по предварительному сговору или в значительном размере будет наказываться лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом до 250 базовых или без него, с ограничением свободы до двух с половиной лет или без него.

За те же деяния, но совершенные в составе организованой группы, лицом с использованием служебного положения, совершеннолетним в отношении несовершеннолетнего, в крупном размере ждет срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет или без него и с обязательным штрафом до 300 базовых.

Если же производство, сбыт или пересылка осуществлялись в особо крупном размере или повлекли смерть человека, то за такое смогут лишить свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет или без него и со штрафом до 500 базовых.

Везде полностью убрали конфискацию, заменив ее различными штрафами.

 
 
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Депутат Анна Конопацкая выложила в Facebook фото проекта изменений в Уголовный кодекс, в том числе и для «наркотической» статьи 328. Дупутат уточнила, что документ уже...
 
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