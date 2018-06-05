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В статью 328 хотят внести градацию наказаний за разный объём наркотиков
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Депутат Анна Конопацкая выложила в Facebook фото проекта изменений в Уголовный кодекс, в том числе и для «наркотической» статьи 328. Дупутат уточнила, что документ уже направлен на согласование в «заинтересованные государственные органы». Рассказываем самое важное.
Что может измениться в статье 328
В части первой может появиться градация на значительный, крупный и особо крупный размеры.
За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов, а также переработку, приобретение, хранение, перевозку растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества:
Какими именно будут эти размеры – установит Совмин. Также из первой части убрали ответственность за пересылку наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов и растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества.
За производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов и растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества может грозить от трех до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы до полутора лет или без него. Добавили отдельный пункт для тех, кто сбывает наркотики в определенных местах (есть список), с помощью СМИ и интернета. Такие деяния накажут лишением свободы от пяти до десяти лет со штрафом до 200 базовых или без него, с ограничением свободы до одного года или без него.
Производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов и растений или их частей, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества, совершенная группой лиц по предварительному сговору или в значительном размере будет наказываться лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом до 250 базовых или без него, с ограничением свободы до двух с половиной лет или без него.
За те же деяния, но совершенные в составе организованой группы, лицом с использованием служебного положения, совершеннолетним в отношении несовершеннолетнего, в крупном размере ждет срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет или без него и с обязательным штрафом до 300 базовых.
Если же производство, сбыт или пересылка осуществлялись в особо крупном размере или повлекли смерть человека, то за такое смогут лишить свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет или без него и со штрафом до 500 базовых.
Везде полностью убрали конфискацию, заменив ее различными штрафами.
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Депутат Анна Конопацкая выложила в Facebook фото проекта изменений в Уголовный кодекс, в том числе и для «наркотической» статьи 328. Дупутат уточнила, что документ уже...
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