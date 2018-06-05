​Сержант из Печей приговорён к 3,5 годам лишения свободы за воинские преступления

Приговор в отношении военнослужащего из Печей, которого обвиняют в совершении воинских преступлений, вынес сегодня суд Борисовского района.

В частности, в пресс-службе Минского областного суда сообщили, что обвиняемый находился на срочной военной службе в войсковой части в должности заместителя командира взвода в звании сержанта.

Суд признал его виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, сопряжённом с насилием.

Также приговором суда он признан виновным в нарушении правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула), повлёкшем последствия, для предупреждения которых назначен этот наряд.

Экс-сержант приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, его имущество конфискуют.

Он лишён воинского звания «сержант», а также права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок в пять лет. Приговор может быть обжалован и опротестован.