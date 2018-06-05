Туристов из Германии, Польши и Франции ищут на Эльбрусе

Спасатели вышли на поиск семерых иностранных граждан, которые вышли на Эльбрус в составе трёх незарегистрированных групп.

Как сообщает начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши – чуть ниже скал Пастухова, и ещё двое из Франции, предположительно, на западном плече.

На Эльбрусе в настоящий момент нулевая видимость и грозовые облака.