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Туристов из Германии, Польши и Франции ищут на Эльбрусе
Спасатели вышли на поиск семерых иностранных граждан, которые вышли на Эльбрус в составе трёх незарегистрированных групп.
Как сообщает начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши – чуть ниже скал Пастухова, и ещё двое из Франции, предположительно, на западном плече.
На Эльбрусе в настоящий момент нулевая видимость и грозовые облака.
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Спасатели вышли на поиск семерых иностранных граждан, которые вышли на Эльбрус в составе трёх незарегистрированных групп.
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