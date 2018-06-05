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Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции с национальным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства отметил, что Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества ради роста благосостояния народов обеих стран.
Глава белорусского государства пожелал шведскому королю крепкого здоровья и осуществления планов, а шведским гражданам – счастья и мира.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции, сообщает...
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