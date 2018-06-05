​Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества ради роста благосостояния народов обеих стран.

Глава белорусского государства пожелал шведскому королю крепкого здоровья и осуществления планов, а шведским гражданам – счастья и мира.