​Что действительно любят есть собаки и кошки?

Собаки предпочитают пищу с высоким содержанием жиров, а кошки – углеводов, сообщают зарубежные СМИ.

Такие выводы сделали учёные на основании проведённых исследований. Для опытов подготовили несколько вариантов кошачьего и собачьего корма, который обладал одинаковым вкусом, запахом и цветом, но состоял из разного количества белков, жиров и углеводов. Миски с каждым блюдом выставили в тех вольерах, где жили питомцы. Им позволили съедать любое количество корма из каждой тарелки. В исследованиях участвовали три десятка собак и кошек.

В результаты эксперимента оказалась, что кошкам чаще всего нравились те корма, которые состояли из углеводов. Собаки же предпочитали жирную пищу. Во время опытов ни одно животное не выбрало белковые корма в качестве основного источника калорий.

Эти знания должны помочь ветеринарам-диетологам создать новые марки кормов, которые будут и вкусными, и полезными для животных. Это улучшит настроение домашним питомцам и их хозяевам.