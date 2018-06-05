Канадский премьер заявил, что он не согласен заменить НАФТА двусторонним торговым соглашением с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о неприятии замены в перспективе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) на двусторонний торговый пакт с США.

"По разным поводам нам приходилось слышать, как президент (США Дональд Трамп - ИФ) говорил о заинтересованности... в двустороннем соглашении вместо трехстороннего НАФТА, что у нас есть сейчас", - приводят его слова западные СМИ.

"Позиция Канады заключается и всегда будет заключаться в том, что трехсторонний подход в самом деле лучше и для Канады, и для Мексики и для США", - добавил премьер.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на экономического советника президента США Ларри Кудлоу, что Д.Трамп склоняется к варианту с переговорами по отдельности с Канадой и Мексикой с целью урегулирования торговых разногласий.

Пересмотр или отказ от НАФТА - одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде невыгодно для США.