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В тушении крупного пожара в центре Лондона принимают участие около 100 пожарных
Крупный пожар охватил здание пятизвездочной гостиницы "Мандарин Ориентал", расположенной в центральной части Лондона, сообщила в среду местная пожарная служба.
По словам представителя лондонской пожарной бригады, на место происшествия прибыло около 100 пожарных и 15 пожарных машин.
В сообщении представителя экстренной службы отмечается, что причины возгорания пока не установлены.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
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Крупный пожар охватил здание пятизвездочной гостиницы "Мандарин Ориентал", расположенной в центральной части Лондона, сообщила в среду местная пожарная служба. По...
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