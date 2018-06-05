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Три группы туристов из Германии, Польши и Франции заблудились в тумане на Эльбрусе
Спасатели вышли на поиск семерых заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранцев, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев в среду.
"Спасатели на Эльбрусе вышли на поиск трех незарегистрированных групп. Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече", - сказал А.Гулиев.
Он подчеркнул, что на Эльбрусе нулевая видимость, грозовые облака.
В свою очередь сайт ГУ МЧС России по КБР сообщает о троих потерявшихся туристах.
"В 17:52 поступило сообщение, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4750 метров над уровнем моря, незарегистрированная группа туристов из трех человек заблудилась в густом тумане и просит о помощи", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по КБР.
Также уточняется, что на поиск выдвинулись восемь спасателей ЭВПСО МЧС России.
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Спасатели вышли на поиск семерых заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранцев, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник Эльбрусского высокогорного...
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