Три группы туристов из Германии, Польши и Франции заблудились в тумане на Эльбрусе

Спасатели вышли на поиск семерых заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранцев, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев в среду.

"Спасатели на Эльбрусе вышли на поиск трех незарегистрированных групп. Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече", - сказал А.Гулиев.

Он подчеркнул, что на Эльбрусе нулевая видимость, грозовые облака.

В свою очередь сайт ГУ МЧС России по КБР сообщает о троих потерявшихся туристах.

"В 17:52 поступило сообщение, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4750 метров над уровнем моря, незарегистрированная группа туристов из трех человек заблудилась в густом тумане и просит о помощи", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по КБР.

Также уточняется, что на поиск выдвинулись восемь спасателей ЭВПСО МЧС России.