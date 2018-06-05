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Новости экономики за 06.06.2018

06.06.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики. Польские фермеры могут потерять половину урожая клубники, а белорусские плательщики осваивают новый способ оплаты коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Новости экономики за 06.06.2018

Экспорт товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос на треть. Сделок заключили на 358 миллионов рублей. Безусловное лидерство за секцией лесопродукции. Более 3 тысяч сделок на 278 миллионов рублей. Кроме того, положительную динамику показали продажи топливных брикетов и гранул на внешние рынки, увеличившись в 485 раз до 5 миллионов рублей. Таким образом, за счет роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью удалось не только полностью компенсировать потери от запрета на вывоз из страны необработанной древесины, но и улучшить результат 2017 года.

ПРОГНОЗ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Новости экономики за 06.06.2018

Всемирный банк прогнозирует 3% роста мировой экономики в 2018 году. В последующие годы темпы снизятся до 2%. На это в том числе повлияет и сокращение программ стимулирования центральными банками развитых стран.  Всемирный банк предупреждает о большой кредитной нагрузке на корпорации, которую нужно ещё потянуть в случае роста ставок. Это может стать причиной нестабильности на финансовых рынках.

ХОРОШО СРАБОТАЛИ

Новости экономики за 06.06.2018

Национальный авиаперевозчик резко увеличил прибыль по итогам 2017 года. Более 37 миллионов рублей чистой прибыли против 26 миллионов годом ранее. То есть плюс 44%. Выручка тоже выросла до 600 миллионов.

НЕКОМУ РАБОТАТЬ

Новости экономики за 06.06.2018

В Польше некому собирать клубнику. Сгнить на полях может до 40% урожая. Из-за проблем с визами в страну не могут въехать работники из-за восточной границы. В 2018 году фермеры готовы платить 2,5 злотых (это рубль 36 копеек) за ведро собранной клубники. Потенциальные работники утверждают, что в других местах можно заработать больше.

А на белорусских рынках появилась первая черника. Продают стаканчиками. За поллитра придется заплатить 10 рублей. Кроме того, уже продают красную смородину, землянику и малину.

 
 
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Новости Беларуси. Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики. Польские фермеры могут потерять половину урожая клубники, а белорусские плательщики...
 
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