Марадону прооперируют в ближайшее время. Что с футболистом?

Новости мира. Председатель правления футбольного клуба «Динамо-Брест» Диего Марадона госпитализирован в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторический момент. Подписание контракта Марадоны с ФК «Динамо-Брест» запечатлели на видео





Легенде мирового футбола в клинике города Кали предстоит операция на колене. 57-летний Марадона последних четыре месяца жаловался на резкие боли. На ноги лучшего футболиста 20 века планирует поставить опытный хирург, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца. В больнице Диего должен провести около 8 дней. После чего планирует отправится на Чемпионат мира по футболу в России, где он будет работать аналитиком.





А вот к полномочиям в белорусском футболе звезда мирового спорта приступит сразу после мундиаля. Напомним, Диего Марадона подписал трёхлетний контракт с брестским «Динамо».