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Бьорндален рассказал, когда Домрачева озвучит решение о продолжении карьеры
Новости Беларуси. Дарья Домрачева в ближайшее время примет решение о том, будет ли она продолжать спортивную карьеру.
Об этом в
Уле-Эйнар Бьорндален:
После окончания сезона 2017/2018 года четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева
Напомним, что в начале июня о завершении карьеры объявила Надежда Скардино.
Дарья Домрачева
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева в ближайшее время примет решение о том, будет ли она продолжать спортивную карьеру. Об этом в интервью VG сообщил ее муж –...
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