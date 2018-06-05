​Пожар произошёл на крыше отеля в центре Лондона

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6 июня на крыше пятизвёздочного отеля Mandarin Oriental, расположенного в престижном районе Найтсбридж в Лондоне возник пожар, сообщает пожарная служба британской столицы.

На месте работают около 120 спасателей и 20 пожарных машин. Для их беспрепятственного доступа к зданию был перекрыт участок дороги.

Пока неизвестна причина возгорания, а также находились ли на верхних этажах Mandarin Oriental люди.