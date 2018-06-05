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Вот так удача! Француз выиграл в лотерею 1 млн евро. Второй раз за два года

06.06.2018 19:49 — Разное | Партизан  
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Мужчина, живущий на востоке Франции, во второй раз выиграл джекпот национальной лотереи "Мой миллион" - притом что с момента первого выигрыша не прошло еще и двух лет.

В первый раз счастливчик, имя которого не сообщается, стал победителем в ноябре 2016 года - и с тех пор продолжал играть в лотерею каждую неделю.

В прошлом месяце он вновь выиграл джекпот размером в 1 млн евро.

Как рассказал продавец магазина в департаменте Верхняя Савойя, где был продан счастливый лотерейный билет, победитель практически никак не отреагировал на новость о повторном выигрыше: "Наверное, он уже привык выигрывать".

"Мой миллион" - розыгрыш, проходящий параллельно с крупной европейской лотереей EuroMillions, джекпот которой может достигать десятков миллионов евро.

Покупатели билетов EuroMillions автоматически участвуют во втором, более мелком розыгрыше.

Как сообщают местные СМИ, счастливчик, выигравший второй миллион за два года, заявил журналистам, что будет продолжать играть, поскольку верит в старую поговорку, что "бог любит троицу".


Газета Parisien попросила прокомментировать выигрыш экспертов в области теории вероятностей и математической статистики.

По их словам, шанс выиграть в лотерею "Мой миллион" один раз составляет примерно 1 к 19 млн, во второй раз за два года - примерно 1 к 16 триллионам. 



 
Теги: Новости
 
 
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Мужчина, живущий на востоке Франции, во второй раз выиграл джекпот национальной лотереи "Мой миллион" - притом что с момента первого выигрыша не прошло еще и двух...
 
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