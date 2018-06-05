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Для президента Азербайджана уложили асфальт аж до пшеничного поля
Для президента Азербайджана Ильхама Алиева уложили асфальт до самого поля, чтобы он мог потрогать перед камерами колосья пшеницы.
Об этом
В Азербайджане планируют вложить около 820 млн долларов США в создание 45 "агропарков", чтобы, по словам Алиева, уменьшить зависимость от импорта.
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Для президента Азербайджана Ильхама Алиева уложили асфальт до самого поля, чтобы он мог потрогать перед камерами колосья пшеницы.
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