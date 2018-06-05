​Умер автор музыки к «Калыханке» Эдуард Зарицкий

В возрасте 72 лет скончался народный артист Беларуси, композитор Эдуард Зарицкий, сообщают СМИ. Последние годы он боролся с тяжёлым недугом.

Эдуард Зарицкий написал музыку для более чем 600 песен. Многим известны такие его хиты, как «Белыя крылы», «Замова», «Начныя кастры», «Будзьма», «Палыновая ростань». Под его «Калыханку» уже много лет отправляются спать малыши.

Творческое наследие Эдуарда Борисовича составляют также симфонии, сюиты и концерты для габоя и волторны. В 2006 году Эдуарда Зарицкого наградили орденом Франциска Скорины.