Андрей Курейчик про обзор своего сценария от BadComedian: критика – это важно и круто

Российский фильм о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года «Движение вверх» за пять месяцев проката собрал более 50 миллионов долларов (бюджет был меньше восьми миллионов). Кому-то фильм понравился, кому-то – нет. Например, родственники главного тренера сборной Владимира Кондрашина и одного из ведущих игроков Алксандра Белова выступили с резкой критикой. Студии даже пришлось заменить фамилию тренера на выдуманную, чтобы попытаться дистанцироваться от возможных претензий.

Недавно на этот фильм вышел обзор блогера BadComedian (Евгения Баженова), который по времени оказался длиннее фильма. Баженов раскритиковал фильм, отметив несоответствие историческим фактам и калькирование сценария. Мол, сюжет повторяет американский «Мираж на льду» о победе хоккейной сборной США над СССР в 1980 году на Олимпиаде чуть ли не действие в действие. Да и вообще все было по-другому, а сценаристы и режиссер исказили всю историческую правду в угоду драматургии. Притом настолько, что капитана сборной литовца Модестаса Паулаускаса сделали антисоветчиком, планирующим сбежать на Запад еще до финала Олимпиады, Александра Белова «заболели» на пять лет раньше, а сыну Кондрашина скинули десяток лет.

Одним из сценаристов «Движения вверх» был беларус Андрей Курейчик. На вопросы про фильм он уже неоднократно отвечал, что достоверным должно быть только документальное кино. А художественное кино – это немного другое, это частный взгляд автора на события, субъективная интерпретация. И для того, чтобы фильм получился хорошим, иногда нужно что-то поменять и придумать. «Движение вверх» только основывается на реальных событиях, но фильм – художественный. Андрей и не отрицает, что в нем много придуманного.

Как оказалось, обзор от BadComedian сценарист тоже смотрел. Притом спорить по поводу критики Андрей не собирался, и вообще считает обзор достойной работой. Также он отметил, что некоторым «великим русским продюсерам иногда [нужно] слышать нас, сценаристов». Тогда, мол, не будет таких разборов.

Мы спросили у Андрея Курейчика, что он думает про корректность употребления настоящих фамилий спортсменов в «исторически недостоверном фильме». Он рассказал, что студия «ТриТэ» получила разрешение у баскетболистов и их родственников соответвующие разрешения. Фамилии тех героев, чьи родственники не дали добро студии, изменили. Так, например, тренер в фильме носит фамилию Гаранжин, а не Кондрашин. Также Андрей сказал, что речь в большой степени идет об экранизации книги Сергея Белова, одного из участника тех событий, и степень ее документальности понять невозможно. «Мне кажется, что в части некой психологической правдобности как раз все нормально», – отметил Курейчик. Кроме этого, нужно понимать, что современное российское коммерческое кино – это продюсерские фильмы, на результат которых влияют все, кто имеет в проекте какую-то власть. «Движение вверх» – это чрезвычайно удачная картина, потому что она нашла ну просто невероятное количество своих зрителей. Но это не значит, что эта картина без недостатков. Да, недостатки есть», – добавил сценарист.