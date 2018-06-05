Холодильник остался пустым! Нахальный медведь позирует после набега на кладовку с продуктами в отеле в Норвегии

Наглый медведь разорил кладовку и высунул голову в окно, позируя на камеру, когда объявился владелец отеля, куда ворвался зверь.

Голодный белый медведь залез в кладовую гостиницы и выбрал там себе вкусного шоколада и вина. О необычном воришке в соцсетях сообщил потрясённый владелец отеля на острове Шпицберген в Норвегии, куда залез медведь.

Хозяин отеля пошёл проверить запасы и увидел довольную морду медведя, высунувшуюся в окно.

Владелец гостиницы добавил, что входная дверь была полностью снесена, на полу виднелись следы грязных больших лап. Мужчина вызвал спасателей после того, как у него возникли трудности с тем, чтобы выгнать животное из кладовой.

Как только вертолёт спасателей прибыл, медведь испугался и сбежал, дав хозяину отеля возможность подсчитать ущерб в виде большого количества съеденного тёмного шоколада и разбитых бутылок вина.