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Волейбол: мужская сборная пробилась в «финал четырёх» Серебряной Евролиги
Уверенная победа в гостях над Венгрией – 3:0. Ни в одном из сетов белорусы не позволили соперникам набрать больше 17 очков.
Через 10 дней «финал четырёх» стартует в Македонии. Все соперники по решающему раунду определятся сегодня. Но точно известно, что одним из них будет команда Латвии.
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Уверенная победа в гостях над Венгрией – 3:0. Ни в одном из сетов белорусы не позволили соперникам набрать больше 17 очков.
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