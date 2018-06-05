Волейбол: мужская сборная пробилась в «финал четырёх» Серебряной Евролиги

Уверенная победа в гостях над Венгрией – 3:0. Ни в одном из сетов белорусы не позволили соперникам набрать больше 17 очков.

Через 10 дней «финал четырёх» стартует в Македонии. Все соперники по решающему раунду определятся сегодня. Но точно известно, что одним из них будет команда Латвии.