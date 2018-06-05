Волейбол: белоруски покидают Евролигу после проигрыша

Волейболистки выступали в самой сильной – Золотой Евролиге. Заключительный матч белоруски проводили с лидером группы – командой Чехии.

Наша сборная проиграла первый сет (21:25), но затем взяла две партии подряд (25:18 и 25:19). К сожалению, в следующем раунде сильнее были соперницы – 25:20. В решающей пятой партии сильнее оказались чешки – 15:12.

Белоруски заняли второе место и в «финал четырёх» не попали. Из нашей группы в решающий раунд Золотой Евролиги вышла Чехия. Компанию в финале ей составят сборные Болгарии, Азербайджана. Еще один соперник определится позднее.